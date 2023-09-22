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صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

استشهاد شاب فلسطيني في جنين
استشهاد شاب فلسطيني في جنين
أ أ
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استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها بلدة كفر دان، غرب جنين بالضفة الغربية.
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استشهاد شاب عشريني في جنين
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب في العشرينات من العمر، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في البطن في بلدة كفر دان.
وحسب وكالة "صفا"، فإن الشهيد هو عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين.
وكانت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.

إصابة العشرات بحالات اختناق في نابلس
 وفي مدينة نابلس، أصيبت امرأة فلسطينية بجروح، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة رفيديا بالمدينة.
 وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، ومداهمة منازل عدة.

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