3 دول تتعرض لزلازل قوية تعدت 5 درجات على مقياس ريختر

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تعرضت 3 دول لزلازل أمس الأحد، كان آخرها ا زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب تايوان.





زلزال قوي يضرب تايوان:



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زلزال يضرب باكستان:





زلزال يضرب العاصمة اليابانية



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 47 كيلومتراً جنوب غربي مدينة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.كما ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر ، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 180 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان.وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق وادي سوات ومالاكند ودير السفلى والمناطق القريبة منها.وضرب زلزال بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر العاصمة طوكيو وكاناجاوا ومناطق أخرى في اليابان صباح اليوم ، حسب ما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال في خليج طوكيو على عمق 80 كيلومتر، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".ولم ترد على الفور تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.