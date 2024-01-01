لحظات رعب.. شاهد تأثير زلزال اليابان القوي ومخاوف بشأن المحطات النووية

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ذكرت
الإذاعة اليابانية، أنه تم انقطاع الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل جراء الزلزال
الذي ضرب وسط البلاد صباح اليوم الاثنين.
تأثير
زلزال اليابان القوي ومخاوف بشأن المحطات النوويةوأكدت
السلطات اليابانية أن زلزالًا ضرب وسط البلاد بلغت قوته 7.6 درجة بمقياس ريختر، وسط
تحذيرات من موجات تسونامي.
زلزال
يضرب وسط اليابان وتحذيرات من تسونامي وحذرت
هيئة الأرصاد، من حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية
على طول بحر اليابان.
فيما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات الزلزال القوي وسط اليابان مع مخاوف بشأن المحطات النووية.
عاجل...— إياد الحمود (@Eyaaaad) January 1, 2024
أولى لقطات زلزال ايشيكاوا العنيف الذي ضرب اليابان قبل قليل وتحذيرات من موجات تسونامي كبيرة قادمة.pic.twitter.com/f7DeHcVu2p
يأتي هذا بعد يومين فقط من تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعدما ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات بمقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي.
🚨 اليابان تحذيرات من تسونامي— منوعات🎴 سامر (@sameralia46) January 1, 2024
بعد زلزال بلغت قوته 7 درجات
في منطقة نوتو بمحافظة إيشيكاوا
pic.twitter.com/jPKZgiDQuP
اليابان
تقع على حزام النار
وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.