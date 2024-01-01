الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لحظات رعب.. شاهد تأثير زلزال اليابان القوي ومخاوف بشأن المحطات النووية

فيديو
زلزال اليابان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ذكرت الإذاعة اليابانية، أنه تم انقطاع الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد صباح اليوم الاثنين.اضافة اعلان

تأثير زلزال اليابان القوي ومخاوف بشأن المحطات النووية

وأكدت السلطات اليابانية أن زلزالًا ضرب وسط البلاد بلغت قوته 7.6 درجة بمقياس ريختر، وسط تحذيرات من موجات تسونامي.

زلزال يضرب وسط اليابان وتحذيرات من تسونامي 

وحذرت هيئة الأرصاد، من حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.
فيما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات الزلزال القوي وسط اليابان مع مخاوف بشأن المحطات النووية.

يأتي هذا بعد يومين فقط من تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعدما ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات بمقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي.

اليابان تقع على حزام النار


وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

اقرأ أيضا

ضبط كمية ضخمة من الحشيش في طريقها لدولة خليجية

100 برميل معبأة بأم الخبائث.. ضربة موجعة لمصنعي السموم بدولة خليجية

عبور 16 شاحنة إغاثية سعودية منفذ رفح الحدودي إلى قطاع غزة

استشهاد خطيب المسجد الأقصى السابق في قصف للاحتلال على مخيم المغازي بغزة

عبور 11 شاحنة سعودية معبر رفح محملة بمواد غذائية وطبية لمتضرري غزة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

c13a2c2fc62cd74c7894768e 11:23 ص الإثنين، 01 يناير 2024

إنذار من موجات تسونامي محتملة بعد زلزال كبير في وسط اليابان

زلزال 6:35 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

اليابان.. تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب الفلبين

اقرأ أيضا

زلزال
2:59 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

زلزال قوي يضرب هذه الدولة

قصف غزة
7:23 م السبت، 30 ديسمبر 2023

كم تحتاج غزة لإعادة إعمارها؟.. تعرف على المبلغ والوقت المُقدّر

غزة - فلسطين
3:23 م السبت، 30 ديسمبر 2023

آخر 24 ساعة.. 100 شهيد في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة

انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة
2:41 م السبت، 30 ديسمبر 2023

"فاجعة" صحية بقطاع غزة.. الصحة العالمية تطلق تحذيرًا خطيرًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الحج والعمرة
1:15 م الإثنين، 01 يناير 2024

توضيح عاجل لـ "الحج" بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445

منصة قوى
1:08 م الإثنين، 01 يناير 2024

طريقة إصدار وتجديد ومعرفة تفاصيل رخص العمل عبر "قوى"

الضمان الاجتماعي المطور
12:18 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. هل يوثر دعم ريف على معاش الضمان الاجتماعي؟

الراتب - ريال 0 عملة
11:03 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إيداع المعاشات لمستفيدي التأمينات اليوم

رابت - الراتب - ريال -
10:03 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إيداع الضمان الاجتماعي لشهر يناير اليوم

أهم 10
9:43 ص الإثنين، 01 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف في "أرامكو" للخريجين والجديد حول مصير حساب المواطن