لحظات رعب.. شاهد تأثير زلزال اليابان القوي ومخاوف بشأن المحطات النووية

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ذكرت الإذاعة اليابانية، أنه تم انقطاع الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد صباح اليوم الاثنين. اضافة اعلان





تأثير زلزال اليابان القوي ومخاوف بشأن المحطات النووية









زلزال يضرب وسط اليابان وتحذيرات من تسونامي







أولى لقطات زلزال ايشيكاوا العنيف الذي ضرب اليابان قبل قليل وتحذيرات من موجات تسونامي كبيرة قادمة. عاجل...أولى لقطات زلزال ايشيكاوا العنيف الذي ضرب اليابان قبل قليل وتحذيرات من موجات تسونامي كبيرة قادمة. pic.twitter.com/f7DeHcVu2p January 1, 2024



بعد زلزال بلغت قوته 7 درجات

في منطقة نوتو بمحافظة إيشيكاوا

pic.twitter.com/jPKZgiDQuP 🚨 اليابان تحذيرات من تسوناميبعد زلزال بلغت قوته 7 درجاتفي منطقة نوتو بمحافظة إيشيكاوا January 1, 2024

اليابان تقع على حزام النار



وأكدت السلطات اليابانية أن زلزالًا ضرب وسط البلاد بلغت قوته 7.6 درجة بمقياس ريختر، وسط تحذيرات من موجات تسونامي.وحذرت هيئة الأرصاد، من حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.فيما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات الزلزال القوي وسط اليابان مع مخاوف بشأن المحطات النووية.يأتي هذا بعد يومين فقط من تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعدما ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات بمقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي.وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.