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شاهد.. تضرر المحلات والمتاجر بعد زلزال اليابان العنيف

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زلزال اليابان
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وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الدمار التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان صباح اليوم الإثنين والفزع بين الأهالي.اضافة اعلان

من جهتها، أعلنت اليابان عن تهديد بحدوث تسونامي عنيف في البلاد بعد زلزل قوي، وطلب من الناس مغادرة المنطقة الساحلية على الفور.

تسونامي يضرب اليابان


وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 5 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبالفعل، بدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

دمار في المتاجر وفزع بين الأهالي


وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأولى لحظات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل الإنذارات بخطر وصول أمواج تسونامي، وتسببت في دمار هائل في المحلات التجارية وتساقط البضائع.

وظهرت آثار الهزة الأرضية في الأضرار التي لحقت ببعض المتاجر حيث سقطت الحاجيات على الأرض وتحطمت رفوف بعض المحال التجارية من شدّة الهزّة. 

يشار إلى أنه بعد ظهر يوم الاثنين، ضريت سلسلة من الزلازل القوية في غرب اليابان. وتم تسجيل الهزات الأولى بقوة 5.7 درجة في الساعة 16:06 بالتوقيت المحلي (10.06 بتوقيت موسكو). والثاني أقوى بقوة 7.6 درجة في الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (10.10 بتوقيت موسكو). وبعد 8 دقائق أخرى، وقع زلزال بقوة 6.1 درجة.

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