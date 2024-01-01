شاهد.. تضرر المحلات والمتاجر بعد زلزال اليابان العنيف

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وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الدمار التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان صباح اليوم الإثنين والفزع بين الأهالي. اضافة اعلان



من جهتها، أعلنت اليابان عن تهديد بحدوث تسونامي عنيف في البلاد بعد زلزل قوي، وطلب من الناس مغادرة المنطقة الساحلية على الفور.





تسونامي يضرب اليابان



MASSIVE 7.3 EARTHQUAKE IN JAPAN | TSUNAMI WARNING



Magnitude 7.3 quake strikes northern Japan, causing power outages in Tokyo and prompting tsunami advisory for Miyagi and Fukushima. Is this one of the first videos coming in?

pic.twitter.com/DXGnjJmCH2 — Eleven (@mr11now) January 1, 2024

دمار في المتاجر وفزع بين الأهالي



وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 5 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.وبالفعل، بدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأولى لحظات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل الإنذارات بخطر وصول أمواج تسونامي، وتسببت في دمار هائل في المحلات التجارية وتساقط البضائع.وظهرت آثار الهزة الأرضية في الأضرار التي لحقت ببعض المتاجر حيث سقطت الحاجيات على الأرض وتحطمت رفوف بعض المحال التجارية من شدّة الهزّة.يشار إلى أنه بعد ظهر يوم الاثنين، ضريت سلسلة من الزلازل القوية في غرب اليابان. وتم تسجيل الهزات الأولى بقوة 5.7 درجة في الساعة 16:06 بالتوقيت المحلي (10.06 بتوقيت موسكو). والثاني أقوى بقوة 7.6 درجة في الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (10.10 بتوقيت موسكو). وبعد 8 دقائق أخرى، وقع زلزال بقوة 6.1 درجة.