شاهد.. تضرر المحلات والمتاجر بعد زلزال اليابان العنيف

وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الدمار التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان صباح اليوم الإثنين والفزع بين الأهالي.



من جهتها، أعلنت اليابان عن تهديد بحدوث تسونامي عنيف في البلاد بعد زلزل قوي، وطلب من الناس مغادرة المنطقة الساحلية على الفور.





MASSIVE 7.3 EARTHQUAKE IN JAPAN | TSUNAMI WARNING



Magnitude 7.3 quake strikes northern Japan, causing power outages in Tokyo and prompting tsunami advisory for Miyagi and Fukushima. Is this one of the first videos coming in?

