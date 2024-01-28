أكثر من 20 ألفا ينهون حياتهم في هذه الدولة.. ماذا عن أطفال المدارس؟

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كشفت إحصائية عن أرقام صادمة لأشخاص قاموا بإنهاء حياتهم في اليابان في عام 2023، ومع ذلك نوهت إلى أنه أقل كارثية بالنسبة لأعوام سابقة.





إحصائية تكشف عن كارثة في اليابان: اضافة اعلان



أطفال المدارس في اليابان:



وفي التفاصيل فقد كشفت بيانات حكومية أن عدد حالات من تخلصوا من حياتهم في اليابان في عام 2023 قد انخفض عن العام السابق بمقدار 63 ليصل إلى 21818 حالة.وبحسب بيانات وزارة الصحة اليابانية فإن هذا أول انخفاض منذ عامين، حيث وصل معدل التخلص من الحياة من 100 ألف ، إلى 17.5 نسمة.بينما بلغ عدد حالات إنهاء الذكور لحياتهم 14854، بارتفاع نسبته 108، في حين بلغ عدد حالات الإناث 6964، بانخفاض نسبته 171 حالة.أيضا شكل الأشخاص في الخمسينات من العمر أكبر مجموعة من حالات التخلص من الحياة، حيث بلغ عددهم 4186، بزيادة قدرها 93حالة.وقد تلا هذه الفئة الأشخاص في الأربعينيات من العمر حيث بلغ عدد حالات بينهم 3624.أما مجموع من تلاميذ المدارس الابتدائية فقد شمل 13 تلميذا، و152 من طلبة المدارس الإعدادية.بينما بلغ طلبة المدارس الثانوية 342، وانخفض العدد المجمع للمجموعات الثلاث بواقع 7 حالات.وحول أسباب التخلص من الحياة فقد كان ذلك بسبب مشاكل صحية، في حين بلغ عدد الحالات المتعلقة بمشاكل اقتصادية أو معيشية 5157 حالة وذلك بزيادة قدرها حالة460.