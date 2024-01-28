الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أكثر من 20 ألفا ينهون حياتهم في هذه الدولة.. ماذا عن أطفال المدارس؟

ت
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت إحصائية عن أرقام صادمة لأشخاص قاموا بإنهاء حياتهم في اليابان في عام 2023، ومع ذلك نوهت إلى أنه أقل كارثية بالنسبة لأعوام سابقة.

إحصائية تكشف عن كارثة في اليابان:اضافة اعلان

وفي التفاصيل فقد كشفت بيانات حكومية أن عدد حالات من تخلصوا من حياتهم في اليابان في عام 2023 قد انخفض عن العام السابق بمقدار 63 ليصل إلى 21818 حالة.

 وبحسب بيانات وزارة الصحة اليابانية فإن هذا أول انخفاض منذ عامين، حيث وصل معدل التخلص من الحياة من 100 ألف ، إلى 17.5 نسمة.

بينما بلغ عدد حالات إنهاء  الذكور لحياتهم 14854، بارتفاع نسبته 108،  في حين بلغ عدد حالات الإناث 6964، بانخفاض نسبته 171 حالة.

أيضا شكل الأشخاص في الخمسينات من العمر أكبر مجموعة من حالات التخلص من الحياة، حيث بلغ عددهم 4186، بزيادة قدرها 93حالة.

وقد تلا هذه الفئة الأشخاص في الأربعينيات من العمر حيث بلغ عدد حالات بينهم 3624.

أطفال المدارس في اليابان:

أما مجموع من تلاميذ المدارس الابتدائية فقد شمل 13 تلميذا،  و152 من طلبة المدارس الإعدادية.

 بينما بلغ طلبة المدارس الثانوية 342، وانخفض العدد المجمع للمجموعات الثلاث بواقع 7 حالات.

وحول أسباب التخلص من الحياة فقد كان ذلك بسبب مشاكل صحية، في حين بلغ عدد الحالات المتعلقة بمشاكل اقتصادية أو معيشية 5157 حالة وذلك بزيادة قدرها  حالة460.

اقرأ أيضا

واقعة نادرة.. نهاية مروعة لشاب سرق طائرة بولاية تكساس الأمريكية

مزارعو فرنسا يحاصرون العاصمة ويمنعون الإمدادات عنها 5 أيام

بعد حكم "العدل الدولية".. "إندبندنت": الاحتلال أصبح في مأزق خطير

انقطاع الكهرباء لليوم الثاني عن عشرات الآلاف في أستراليا بسبب إعصار مداري

الكويت تكشف عن جنسية المتهمين العرب في الخلية الإرهابية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء 10:57 ص الجمعة، 19 يناير 2024

كوريا الشمالية تعلن اختبار "نظام أسلحة نووية تحت الماء"

زلزال اليابان 11:55 ص الجمعة، 05 يناير 2024

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في اليابان

ا 7:22 م الأربعاء، 03 يناير 2024

أغرب واقعة في العام الجديد.. طائرة أقلعت من اليابان في 2024 وهبطت في أمريكا عام 2023

الزلزال المدمر في اليابان 6:03 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

اليابان.. مصرع 4 أشخاص وإجلاء أكثر من 90 ألفًا جراء سلسلة زلازل مدمرة

اقرأ أيضا

الشرطة البلجيكية
2:25 م السبت، 27 يناير 2024

ضجة كبيرة.. العثور على كوكايين في مكتب وزيرة التعليم بدولة أوروبية

صلاة الاستسقاء
12:14 م السبت، 27 يناير 2024

عملا بالسنة المطهرة.. 109 مساجد يؤدون صلاة الاستسقاء في دولة خليجية

نهر دموي
10:26 ص السبت، 27 يناير 2024

رعب بدولة أوروبية.. ظهور مفاجيء لنهر دموي

GExR849WkAAQiIq
2:15 ص السبت، 27 يناير 2024

ترحيب عربي ودولي بقرار المحكمة الدولية بشأن جرائم الاحتلال في غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:04 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. مُطالب بسداد أقساط بقيمة 50 ألف ريال.. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

مبادرة فرجت
5:51 م الأحد، 28 يناير 2024

توضيح من أبشر بشأن المشمولين بمبادرة فُرجت

حساب المواطن - ريال
4:12 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. مصير حساب المواطن للمطلقة "الحاضنة" عند زواجها

حساب المواطن
3:11 م الأحد، 28 يناير 2024

صدور نتائج الأهلية للدورة 75 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

images
2:05 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. أرامكو تفتح التقديم العام للتوظيف المباشر 2024م في كافة التخصصات

وزارة التعليم - صورة رسمية
12:26 م الأحد، 28 يناير 2024

تفاصيل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمديري المدارس