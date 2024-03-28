وفاة العشرات وإصابة الآلاف.. وباء ينتشر بدولة عربية

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تسبب وباء الكوليرا في وفاة العشرات وإصابة الآلاف في الصومال، مقارنة بالسنوات الماضية، وأنه في ازدياد كبير بالبلاد.



الكوليرا في الصومال:

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن عدد المصابين بالكوليرا والإسهال السائل الحادّ في الصومال منذ بداية العام بلغ حوالى 4400 مصاب، توفي منهم 54 شخصاً.ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك، أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) يشعر بالقلق إزاء انتشار الكوليرا والإسهال السائل الحاد في البلاد.وأضاف أنه تم تسجيل ما يقرب من 4400 إصابة و54 حالة وفاة في نصف مناطق الصومال تقريباً، بداية من مطلع العام.أشار دوجاريك إلى أن أكثر من 60% من المتوفّين هم أطفال دون سن الخامسة.كما أنّه وفقاً لمنظمة الصحّة العالمية فإنّ هذا العدد يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط السنوات الثلاث السابقة.يذكر أن قيمة خطة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة للصومال للعام 20024 إلى 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ لم يتأمّن منه حتى اليوم سوى 10% فقط.والكوليرا مرض ينتشر عن طريق الأطعمة والمياه الملوثة بالبراز الذي يحتوي على بكتيريا "فيبريو كوليرا".وتعتبر الصومال من أكثر الدول تضرّراً بهذا المرض هي الصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وهايتي والسودان وسورية وزامبيا.