السبت، 28 شعبان 1445 ، 09 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف شخص على شفا المجاعة في غزة

الجوع ينتشر بين الفلسطينيين في غزة
500 ألف شخص على شفا المجاعة في غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذّر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة وأن الأطفال يموتون جوعًا، فيما تدخل الأعمال العدائية في القطاع شهرها السادس.اضافة اعلان

إنقاذ الأرواح من شفا المجاعة في غزة

 وقال إن مجتمع العمل الإنساني على دراية بما يتعين عمله لإنقاذ الأرواح في غزة ولكننا بحاجة إلى الظروف والضمانات المناسبة، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والامتثال التام لقواعد الحرب، وتوفر نقاط دخول إضافية إلى القطاع والمزيد من طرق الإمداد وسعة التخزين في غزة وتحسين حماية قوافل الإغاثة.
 وتشمل تلك الظروف أيضاً، الحركة الحرة والآمنة للإمدادات الإنسانية عبر نقاط التفتيش، وإصلاح الطرق، وإزالة العبوات غير المنفجرة، وتعزيز دور القطاع التجاري.

التوسيع في بناء المستوطنات الصهيونية "جريمة حرب"

ومن جهة أخرى، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن خطة الاحتلال الصهيوني لبناء نحو 3500 وحدة سكنية للمستوطنين تتعارض مع القانون الدولي، وأن توسيعها المستمر يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي.
 وأعرب المفوض السامي عن أسفه للإجراءات الصهيونية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة، في تقرير قدّمه إلى مجلس حقوق الإنسان، قال فيه: إن التسارع الكبير في بناء المستوطنات يفاقم أنماط القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين التي طال أمدها.
 وأفاد بأن حجم المستوطنات الصهيونية القائمة حالياً توسَّع بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 1 نوفمبر 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، حيث أقيمت حوالي 24.300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة خلال هذه الفترة.
 يذكر أن التقرير يسلّط الضوء على الزيادة الهائلة في حدة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الصهاينة والدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خصوصاً منذ 7 أكتوبر 2023، مما يسرّع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

اقرأ أيضا

حكم قضائي يدين رئيس أمريكا السابق في "فضيحة أخلاقية"

رئيسة مولدوفا تتهم روسيا بمحاولة تنفيذ انقلاب في بلادها

اليوم 153.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30 ألفًا و800 شهيد

كان بينهم وبين الموت 150 مترًا.. نجاة رئيس أوكرانيا ورئيس وزراء اليونان من صاروخ روسي

ارتفاع عدد ضحايا الجوع والجفاف من الأطفال في غزة إلى 18 طفلاً

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

خيام النازحين في غزة 5:06 ص الثلاثاء، 13 فبراير 2024

انهيار وشيك.. "الأونروا": 5% من سكان قطاع غزة قتلى ومصابون ومفقودون

القصف الإسرائيلي على رفح 6:24 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

عاجل.. 100 شهيد فلسطيني في قصف صهيوني عنيف على رفح الفلسطينية

عبد الفتاح البرهان 5:08 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

البرهان: لا انقلاب في السودان ومن يدعي ذلك "كاذب"

محكمة العدل الدولية 12:42 ص السبت، 10 فبراير 2024

"العدل الدولية" تعلن عن موعد مهم جدا بخصوص الاحتلال وفلسطين