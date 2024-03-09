الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف شخص على شفا المجاعة في غزة

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حذّر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة وأن الأطفال يموتون جوعًا، فيما تدخل الأعمال العدائية في القطاع شهرها السادس.





إنقاذ الأرواح من شفا المجاعة في غزة



التوسيع في بناء المستوطنات الصهيونية "جريمة حرب"



وقال إن مجتمع العمل الإنساني على دراية بما يتعين عمله لإنقاذ الأرواح في غزة ولكننا بحاجة إلى الظروف والضمانات المناسبة، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والامتثال التام لقواعد الحرب، وتوفر نقاط دخول إضافية إلى القطاع والمزيد من طرق الإمداد وسعة التخزين في غزة وتحسين حماية قوافل الإغاثة.وتشمل تلك الظروف أيضاً، الحركة الحرة والآمنة للإمدادات الإنسانية عبر نقاط التفتيش، وإصلاح الطرق، وإزالة العبوات غير المنفجرة، وتعزيز دور القطاع التجاري.ومن جهة أخرى، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن خطة الاحتلال الصهيوني لبناء نحو 3500 وحدة سكنية للمستوطنين تتعارض مع القانون الدولي، وأن توسيعها المستمر يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي.وأعرب المفوض السامي عن أسفه للإجراءات الصهيونية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة، في تقرير قدّمه إلى مجلس حقوق الإنسان، قال فيه: إن التسارع الكبير في بناء المستوطنات يفاقم أنماط القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين التي طال أمدها.وأفاد بأن حجم المستوطنات الصهيونية القائمة حالياً توسَّع بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 1 نوفمبر 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، حيث أقيمت حوالي 24.300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة خلال هذه الفترة.يذكر أن التقرير يسلّط الضوء على الزيادة الهائلة في حدة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الصهاينة والدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خصوصاً منذ 7 أكتوبر 2023، مما يسرّع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.