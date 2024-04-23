الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اجتماع عربي طارئ غداً لمناقشة تهديدات الاحتلال باجتياح رفح

الجامعة العربية
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تشهد القاهرة غداً الأربعاء اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية لبحث التطورات في قطاع غزة.

مقابر جماعية وحرب إبادة:اضافة اعلان

وصرّح المندوب الدائم لفلسطين في جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن بلاده طلبت عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، في ظل استمرار إسرائيل وإمعانها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وتابع: وفي ضوء ما كشفت الأيام الأخيرة من مقابر جماعية، وتصاعد العدوان في قطاع غزة عبر استخدام "الإبادة والتجويع" وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومناقشة التهديدات الإسرائيلية بشأن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

يذكر أن الاجتماع سينعقد برئاسة موريتانيا (رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية) بعد وصول مذكرات تأييد للأمانة العامة في الجامعة من كل الدول العربية (22 دولة).

اقرأ أيضا

غزة الآن.. انتشال 283 شهيدًا من مقبرة جماعية في خان يونس

عبور 31 مصابًا فلسطينيًّا ميناء رفح البري

اصطدام 29 سيارة وإصابة 15 شخصاً.. حبات البرد تتسبب في حادث خطير بهذه الدولة

تحذير خطير من عالم الزلازل الهولندي بشأن المشروع الأمريكي لتعتيم الشمس

وضع كارثي.. استشهاد 5400 طالب و350 معلمًا جراء قصف غزة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

العدوان الصهيوني على غزة 7:22 م الإثنين، 08 أبريل 2024

انتشال 20 شهيداً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

تشييع شهداء غزة 5:44 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

تنديد واسع.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.916 شهيدًا

819544-غارات-على-قطاع-غزة 4:51 م الأحد، 31 مارس 2024

اعتقالات واسعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.782

images 11:57 م الجمعة، 29 مارس 2024

غزة الآن.. استشهاد 14.350 طفلًا في 2888 مجزرة لليوم 175 على التوالي