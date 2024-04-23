اجتماع عربي طارئ غداً لمناقشة تهديدات الاحتلال باجتياح رفح

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تشهد القاهرة غداً الأربعاء اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية لبحث التطورات في قطاع غزة.



مقابر جماعية وحرب إبادة:



وصرّح المندوب الدائم لفلسطين في جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن بلاده طلبت عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، في ظل استمرار إسرائيل وإمعانها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.وتابع: وفي ضوء ما كشفت الأيام الأخيرة من مقابر جماعية، وتصاعد العدوان في قطاع غزة عبر استخدام "الإبادة والتجويع" وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومناقشة التهديدات الإسرائيلية بشأن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.يذكر أن الاجتماع سينعقد برئاسة موريتانيا (رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية) بعد وصول مذكرات تأييد للأمانة العامة في الجامعة من كل الدول العربية (22 دولة).