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الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف إطلاق النار بالسودان خلال رمضان

الحرب في السودان
دعوة للأطراف السودانية بوقف إطلاق النار في رمضان
أ أ
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دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السودان الذي مزقته الصراعات خلال شهر رمضان.اضافة اعلان
وقال فقي محمد، في بيان، إننا "ندعو الأطراف السودانية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الشامل في كامل أراضي البلاد طيلة شهر رمضان المبارك".

وقف إطلاق النار في السودان يُسهّل إرسال المساعدات الإنسانية

وشدد على أن "وقف إطلاق النار يمكن أن يسهم في تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".
كما حث رئيس المفوضية، الأطراف على "تحمّل مسؤولياتهم لمنع خطر المجاعة والكوارث الإنسانية الأخرى التي تصيب الشعب السوداني والدول المجاورة".

الخارجية السودانية ترحب بالدعوة لوقف الأعمال العدائية

وفي وقت سابق الجمعة، رحبت وزارة الخارجية السودانية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف "الأعمال العدائية" في البلاد خلال شهر رمضان، واشترطت تنفيذ قوات الدعم السريع لالتزاماتها باتفاق جدة، والانسحاب من ولايتي الجزيرة وسنار.
وأعرب الخارجية السودانية، في بيان، عن ترحيب حكومة بلادها بمناشدة غوتيريش، لوقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان المعظم.
والخميس، دعا غوتيريش، طرفي النزاع إلى "وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان (يبدأ 11 مارس الجاري فلكيًا)، ورفع صوت السلام".
وأسفرت محادثات برعاية سعودية أمريكية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مايو 2022، عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين طرفي النزاع، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.
وتتواصل في السودان منذ 15 إبريل 2023، حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، خلّفت نحو 13 ألفًا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

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