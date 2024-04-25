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"كوكايين وحشيش و700 زجاجة خمور".. الإطاحة بعشرات الوافدين في دولة خليجية

مخدرات كويت
مخدرات كويت
أ أ
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نجح قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت في الإطاحة  بـ 37 متهماً من جنسيات مختلفة في 21 قضية.

ضبط كوكايين وحشيش بالكويت:

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وبحسب ما نشرته صحف كويتية فقد تم العثور بحوزتهم على نحو 43 كيلوغراماً من المواد المخدرة المتنوعة تشمل "كيميكال - شبو - حشيش - ماريجوانا – كوكايين".
أيضا تم ضبط  160700حبة من المؤثرات العقلية و 15.200 كيلوغرام من بودرة الليريكا و 707 زجاجات خمر وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع.
 وعند مواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي.
 وقد تم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

كوكايين وكبتاجون بالكويت:


وقبل شهور تمكنت أيضا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت،  من ضبط 20 شخصاً من جنسيات مختلفة في 16 قضية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجريدة" ، فقد عثرت بحوزتهم نحو 13 كغم من المواد المخدرة  "شبو - حشيش - كيميكال - ماريغوانا – كوكايين.
كما عثر على نحو 29100 حبة مؤثرات عقلية المختلفة  "ليريكا - كبتاغون - زنكس – ميتادول"، ومبالغ مالية حصيلة البيع، إضافة إلى العثور على ذخيرة غير مرخصة بحوزة أحد المتهمين.
وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم، اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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