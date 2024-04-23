الأرصاد العمانية تحذر بعد صورة الرادار.. ماذا يحدث؟

أ أ

حذرت الأرصاد العمانية، من هطول امطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات الداخلية وجنوب الباطنة وشمال الشرقية.



صور الرادار:



حالات وفاة وطقس عاصف:



غرق عشرات السيارات:



طلاب جرفتهم السيول:



وأوضحت "الأرصاد"، عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء بناءً على آخر صور الرادار، والتي تظهر أنه من المتوقع توسع هطول الأمطار على جبال الحجر وأن تستمر خلال الساعات القادمة والمساء.وفي نفس السياق، أكدت الأرصاد أن الصور الجوية تظهر نشاط السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر الأوسط، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا.وشهدت سلطنة عمان يومًا عاصفًا الأسبوع الماضي، وتسبب سوء الأحوال الجوية في حالات وفاة.وأوضحت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في السلطنة أن من بين الضحايا نحو 10 تلاميذ جرفتهم سيارة.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عُمانية مشهدا صادما، لغرق العشرات من السيارات إثر السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" غرق 38 سيارة في مناطق متفرقة خاصة بسمد الشأن بولاية المضيبي.ويظهر مقطع الفيديو بعض المركبات قد جرفتها السيول في أماكن نائية حيث ظهر بعضها وقد دمرت كلية بسبب قوة السيول.كما وثق أيضا مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشاهد مذهلة للسيول في سلطنة عمان والتي ضربت عددا من الولايات في البلاد.وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "الخيمة العمانية"، مشهدا لطلاب غمرتهم مياه السيول وهم يحملون حقائبهم حتى وصلت المياه لأعناقهم وذلك في في قرية سفالة بولاية إبراء.