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34.262 شهيدًا في غزة.. والمستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

شهداء غزة
الشهداء في غزة
أ أ
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 ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم 201 على التوالي إلى 34262 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77229 جريحُا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.اضافة اعلان
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 79 فلسطينيُا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 86 بجروح في القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة.

استشهاد عدد من الفلسطينيين في غارات صهيونية

كما استشهد العديد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات صهيونية استهدفت منازل سكنية وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزة.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ستة فلسطينيين في غارة صهيونية استهدفت مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني في غارة صهيونية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف للمناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب القطاع.

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

واقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني التي واصلت الانتشار المكثف على مداخل الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.
 وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة أن المئات من المستوطنين استباحوا الأقصى من باب السلسلة، وسط انتشار مكثف للاحتلال في جميع أحياء المدينة المقدسة، التي حولتها قوات الاحتلال لثكنة عسكرية.

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