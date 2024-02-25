الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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وزير الخارجية يصل جنيف لترؤّس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
أ أ
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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، إلى مدينة جنيف السويسرية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، واجتماع مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، في مقر الأمم المتحدة.اضافة اعلان

أبرز المستجدات على الساحة الدولية:

ومن المقرر أن يبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي المشاركين في الاجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، إضافةً إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات.

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