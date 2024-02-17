السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.اضافة اعلان

مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية:

 وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.
 حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير الأستاذ وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى.

اقرأ أيضا

البنتاجون يوثق عمليات فساد في نقل الأسلحة للنظام الأوكراني

أطيح به في اللحظة الأخيرة.. وافد مصري في قبضة الإنتربول الكويتي

بعد إنقاذهم في صحراء ليبيا.. عائلة سودانية تكبر وتهلل فرحا بالنجاة

مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحوّل مستشفى ناصر الطبي بخان يونس إلى ثكنة عسكرية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي 4:42 م الخميس، 08 فبراير 2024

وزير الخارجية يبحث مع بلينكن الأوضاع في غزة

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل 4:45 م الخميس، 08 فبراير 2024

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي الأوضاع في غزة

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل 1:20 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي ويبحثان العلاقات الوطيدة

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل 2:01 م الإثنين، 05 فبراير 2024

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني الأوضاع في غزة