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الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات إنسانية لوصول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة

العدوان الصهيوني على غزة
غزة
أ أ
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طالب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"بفتح ممرات إنسانية آمنة في غزة، لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية، مشيرةً إلى أنها بحاجة لمزيد من الشاحنات والوقود داخل غزة لضمان استمرار وصول الغذاء.اضافة اعلان

مكتب الأمم المتحدة:

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن المفاوضات مستمرة، لإجلاء المرضى المتبقين من مستشفى ناصر في خان يونس في غزة، إثر قصف العدوان المستمر.
وأفاد، أن استمرار قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة يزيد من المخاوف المتعلقة بالصحة العامة، مضيفاً أن الوضع حرجٌ في مستشفى الأمل في خان يونس، بعد حصار دام أربعة أسابيع حيث نفذ الغذاء واحتياطيات الوقود.

معاناة من الجوع:

من جانبه، أوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان أن جميع سكان غزة يعانون من الجوع، وبين أن المنظمات الأمنية تبذل قصارى جهدها، لتوفير المساعدات الغذائية في جميع أنحاء القطاع، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك القصف المستمر من قبل الاحتلال.
وبين أنه تم الوصول إلى 1,5 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي، حيث ذهبت ثلث الإمدادات الغذائية إلى محافظة رفح، والربع إلى خان يونس، و 28% إلى دير البلح، و14% إلى الشمال.

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