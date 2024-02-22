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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الأربعاء، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.



وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي:

وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري:

وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل غلام.كما التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نظيره المصري سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.