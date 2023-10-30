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معظمهم أطفال.. عشرات الشهداء والجرحى في غارات صهيونية على قطاع غزة

قصف غزة
قصف صهيوني عنيف على قطاع غزة
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استشهد عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.اضافة اعلان

23 شهيدًا

 وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بوصول نحو 23 شهيدًا إلى المستشفيات إثر غارة صهيونية استهدفت منزلين شمال القطاع.
 وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في منطقة الزوايدة، مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، مما أدى لارتقاء امرأة وجميع أبنائها.

استشهاد طفل 8 سنوات

 واستهدف الطيران الحربي الصهيوني برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.
 وأضافت (وفا) أن طفلاً (8 سنوات) استشهد في قصف صهيوني على منزل مدينة رفح، ليلتحق بوالده ووالدته وإخوانه الذي استشهدوا سابقاً خلال العدوان الغاشم، لتُمسح بذلك عائلة الشهيد عبدالله موسى زعرب من السجل المدني.

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