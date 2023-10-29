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إصابة 4 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرقي نابلس

إصابات بين الفلسطينيين
إصابات بين الفلسطينيين
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 أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي الليلة الماضية خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.اضافة اعلان
 وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إن الشبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتين، مخيم عسكر من عدة محاور، وأغلقت المنطقة بشكل كامل".

7703 شهداء


ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 بينهم 3595 طفلًا، و1863 امرأة، إضافة إلى أكثر من 19.743 ألف جريح.
وتشن قوات الاحتلال الصهيوني منذ 22 يومًا عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها.
وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي: إن الاحتلال حوّل قطاع غزة لكتلة من اللهب وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 377 شهيدًا.
وأكد أن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس، في حين ارتفع عدد المجازر التي اقترفها إلى 825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء العدوان.
وخلال الفترة ذاتها قُتل أكثر من 1500 صهيوني وأُصيب 5132 آخرين، وفق وزارة الصحة الصهيونية، كما تم أسر ما يزيد على 250 صهيونيًا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، تجري مفاوضات لمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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