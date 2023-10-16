الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري دون أي عوائق إلى غزة. اضافة اعلان





إدخال المساعدات الإنسانية لغزة



وأوضح غوتيريش في بيان صدر عن مكتبه، أن طواقم الأمم المتحدة تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة، مؤكداً أن المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفد من غزة.وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود يمكن إرسالها في غضون ساعات.ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2726، فيما زاد عدد الجرحى إلى نحو 10.800، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.عدد الشهداء والجرحىوأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2670، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9600، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56 والجرحى إلى أكثر من 1200.مجازر قوات الاحتلالوفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن أكثر من 50 عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع.