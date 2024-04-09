مشهد مذهل.. فيديو متداول لزلزال وسط مرتفعات صخرية بهذه الدولة

زلزال بين مرتفعات جبلية:

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صخرة تحطم شاحنة في بيرو:

Footage from the dashcam in the mountainous areas of Taiwan during the earthquake on April 3rd, 2024 pic.twitter.com/3yWk8FTk3v — Levandov (@Levandov_3) April 9, 2024

أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء على منصة "إكس" مشهدا مذهلا للحظة وقوع زلزل وسط مرتفعات جبلية.وبحسب مقطع الفديو المتداول، فقد أظهر لحظة وقوع زلزال على طريق مخصص للسيارات وسط الجبال والمرتفعات الصخرية في تايوان قبل 6 أيام.ويظهر الفيديو شخصا يقود سيارته على طريق مخصص للسيارات، حيث وثقت كاميرا مثبتة داخل السيارة لحظة انهيار الصخور من المرتفعات والجبال وانهيارها على طريق عام.كما ظهر سقوط الأحجار على الطريق بينما أوقف السائق سيارته حيث تكدست الأحجار أمام السيارة وفوقها.وكان زلزال عنيف بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب العاصمة التايوانية تايبه، قبل ستة أيام.وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مروعا لسقوط صخور على شاحنة في طريق سريع في بيرو، حيث تحولت إلى حطام.ووثق الفيديو الذي التقطته إحدى الكاميرات، لحظة وقوع انهيار صخري على السيارات أثناء مرورها بالطريق السريع في سان ماتيو دي هوانشور في بيرو.ويظهر الفيديو لحظة انهيار الصخور الضخمة وتدحرجها باتجاه السيارات بقوة، حيث حولتها إلى حطام.كما يظهر أيضا سقوط إحدى الصخور الضخمة على شاحنة وسحقها ، فيما تسببت صخور أخرى في تكسير الطريق وتحطم أجزاء من سيارة أخرى في مشهد عنيف ومروع.