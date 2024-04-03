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مشاهد مذهلة.. زلزال تجاوزت قوته 7 ريختر يضرب تايوان

زلزال تايوان
زلزال تايوان
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشاهد صادمة إثر زلزال قوي ضرب تايوان، والذي وصلت قوته 7.2 ريختر، صباح اليوم الأربعاء.

زلزال يضرب تايوان:

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وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فقد ضرب قبل قليل زلزال قوي "تايوان"، مما تسبب في انهيار مباني متعددة في مدينة هوالين.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أبلغت عن زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، وفق وسائل الإعلام المحلية.
وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب العاصمة تايبه.
فيما عرضت قنوات التلفزيون التايوانية لقطات لبعض المباني المنهارة في مدينة هوالين القريبة من مركز الزلزال، وذكرت وسائل إعلام أن بعض الأشخاص محاصرون.
ونقلت وكالة رويترز أن السكان شعروا بالزلزال في مناطق بعيدة مثل شنغهاي.

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