زلزال جديد في تركيا.. التفاصيل

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ولاية ألازيغ شرقي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان، أن مركز الهزة الأرضية وقع بمدينة ألازيغ، وعلى عمق 13.83 كلم من سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية، وتجري الفرق الميدانية مسحًا ميدانيًا في المنطقة.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيس في العالم، مما يجعلها عرضة للزلازل المتكررة. وفي ديسمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5,1 درجة جنوب إسطنبول.

وضرب تركيا زلزال كبير في فبراير من العام الماضي، ودمر أجزاء واسعة من جنوب البلاد ومناطق في سوريا المجاورة، وقتل أكثر من 55 ألف شخص.



