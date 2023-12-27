كارثة جديدة في السودان.. وباء يهدد حياة الملايين من السكان

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كارثة جديدة تهدد السودان، مع استمرار الاقتتال والمعارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين.

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الخدمات الصحية في السودان



تعطيل كافة الخدمات



وفي ظل الأوضاع المأساوية، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من تأثير الصراع على الخدمات الصحية في البلاد، مشيرًا بالتحديد إلى تفشي وباء الكوليرا. كما أشارت مجموعة طبية إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص يواجهون خطر الإصابة بالمرض.وأوضح المكتب، في بيان له، أن عدد الحالات المشتبه بها ارتفع بنسبة تتجاوز مئة بالمئة خلال الشهر الماضي، حيث وصلت بلاغات عن حوالي 8300 حالة اشتباه وأكثر من 200 وفاة في تسع ولايات حتى 23 ديسمبر الحالي، وفق بيانات محلية وأممية.ووفقا للبيان فقد شهدت ولاية الجزيرة وحدها أكثر من 1800 حالة اشتباه، في وقت يعيق القتال المستمر جهود الاستجابة ويعطل الوصول إلى الخدمات الصحية، التي تعاني بالفعل في ظل توقف أكثر من 70 بالمئة من المستشفيات في أنحاء السودان عن العمل.وذكرت نقابة أطباء السودان (اللجنة التمهيدية)، أن تعطيل كافة الخدمات الصحية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة يعرض حياة مئات المصابين بالكوليرا في مراكز العلاج المخصصة لهذا المرض للخطر.كما أضافت في بيان بعنوان "الحرب في زمن الكوليرا" أن أكثر من 3.1 مليون شخص معرضون لخطر الإصابة بالمرض في ولايات مختلفة.