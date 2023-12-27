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دولة عربية تطالب رعاياها بمغادرة السودان على وجه السرعة

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أعلنت مصر إجلاء 18 عالقًا في مدينة ود مدني وطالبت رعاياها بسرعة مغادرة السودان وذلك على خلفية التوترات التي تعيشها البلاد حاليا.

ومنذ قليل فشل الاجتماع الذي كان مقررا بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع "حميدتي" والذي كان مقررا في جيبوتي.اضافة اعلان

مصر حذرت من تجاهل الوضع في السودان :


في وقت سابق، حذرت مصر من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة السياسة والأمنية في السودان، نتيجة طول أمدها أو بزوغ أزمات أخرى في المنطقة.

واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد في القاهرة، أنيت فيبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، للتباحث بشأن التحديات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع في السودان.

وأفاد السفير أحمد أبو زيد، مدير إدارة الدبلوماسية العامة والمتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان، بأن الوزير شكري، رحب بـ«الدعم الأوروبي للجهود المصرية الهادفة لخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من معالجة مسببات الأزمة وبدء عملية سياسية شاملة»، مستعرضاً جهود «آلية دول الجوار» منذ استضافة مصر «قمة دول الجوار» بالقاهرة، منتصف يوليو الماضي.

الوزير المصري شدد كذلك على «ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، وأولوية التعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة الراهنة على نحو جاد وشامل، ووفاء الدول والأطراف المانحة بتعهداتها التي قطعتها في (مؤتمر المانحين) يونيو  الماضي».




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