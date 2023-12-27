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سبب إلغاء الاجتماع بين البرهان وحميدتي في دولة عربية

البرهان وحميدتي
البرهان وحميدتي
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كشفت مصادر عن تعذر عقد اللقاء بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بجيبوتي لأسباب تتعلق بقائد الدعم السريع.اضافة اعلان

"الدعم السريع" أكدت التزام قائدها بالحضور 


وكان الناطق الرسمي باسم الدعم السريع الفاتح قرشي أكد أن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، وأعلن التزام قواته بالمواعيد التي حددتها إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا).

كما لفت إلى أن كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان غير صحيح تماماً.

وكان مصدر سوداني أشار بوقت سابق اليوم نقلا عن المنظمة إلى أنه تمت تهيئة الأجواء للقاء طرفي الصراع وعقد اجتماع مثمر بينهما غدا الخميس، إلا أن دقلو اعتذر دون معرفة الأسباب.

لقاء مرتقب


يذكر أن "إيغاد" كانت دعت البرهان وحميدتي للاجتماع من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار، وبحث سبل تيسير وصول مواد الإغاثة، فيما تستمر الحرب والاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل.

وأسفر ذلك عن مقتل نحو 10 آلاف ونزوح حوالي سبعة ملايين شخص داخليا، بحسب الأمم المتحدة، كما فر نحو 1.5 مليون شخص آخرين إلى دول مجاورة هرباً من الحرب.

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