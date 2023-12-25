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ليست غزة.. جميع المستشفيات تخرج عن الخدمة في مدينة عربية (تفاصيل)

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أرشيفية
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عندما تسمع خروج المستشفيات عن الخدمة يذهب الذهن سريعا إلى ما يحدث في قطاع غزة ، لكن هناك حرب أخرى تسببت في نزوح الملايين وخروج المستشفيات عن الخدمة، وذلك بسبب الصراع في السودان.اضافة اعلان

الصراع في "ود مدني" بالسودان:
تحولت مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة بالسودان إلى فخ آخر للموت، بحسب ما وصفها رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان بيير دورب.

وكانت المدينة قد قصدها آلاف النازحين من العاصمة الخرطوم هرباً من الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الراكوبة" السودانية، فقد اضطر الآلاف خلال الأيام الماضية من الهروب منها مجددا نحو ولاية القضارف.

فيما تعرضت مرافقها الصحية والمستشفيات إلى شتى أنواع الانتهاكات.

خروج المستشفيات عن الخدمة:
من جهتها أعلنت نقابة أطباء السودان في بيان، اليوم الجمعة، إن جميع المرافق الصحية في ود مدني خرجت عن الخدمة.
وأكدت في بيان أن ود مدني مركز رئيسي للخدمات الصحية وبالتالي فإن خروج مستشفياتها عن الخدمة سيؤدي إلى انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية على مستوى البلاد.

وكانت مستشفيات المدينة تعرضت خلال الفترة الماضية مع سيطرة الدعم السريع عليها، إلى عمليات نهب وتخريب واسعة.

يذكر أن ود مدني شكلت مركزًا رئيسيًا للخدمات الصحية في عموم السودان بعد خروج أكثر من 90% من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة.

خسائر الحرب في السودان:
وقد أسفرت الحرب التي اندلعت في السودان منتصف أبريل الماضي بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، عن سقوط أكثر من 12 ألف قتيل حتى مطلع ديسمبر الجاري.

أيضا أدت إلى نزوح 7.1 مليون شخص داخل البلاد، فيما لجأ أكثر من 1.5 مليون إلى الدول المجاورة.

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