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صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة 8 فلسطينيين على الأقل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة في غزة

وفاة 8 فلسطينيين
الدمار لحق الكنيسة بعد قصف الجيش الصهيوني لها
أ أ
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 توفي ثمانية فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء الليلة الماضية جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة في غزة لجأ إليها المئات من النازحين.اضافة اعلان

قصف كنيسة جنوب غزة

 وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إن طيران الاحتلال قصف الكنيسة الواقعة في حي الزيتون جنوب غزة، مما أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص وإصابة العشرات بجروح مختلفة"، مشيرة إلى أن أضرارًا مادية جسيمة لحقت في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوارها.

انهيار مبنى الكنيسة

 وأفادت مصادر محلية أن القصف أدى إلى انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عددًا من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة بحثًا عن مكان آمن، موضحة أن قتلى وجرحى ما زالوا تحت الركام، وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم.

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