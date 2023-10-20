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صحيفة تواصل الالكترونية

الأمين العام للأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة هو الفارق بين الحياة والموت

الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش
أ أ
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شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأسرع وقت وعلى نطاق واسع.اضافة اعلان

دخول المساعدات إلى غزة
 وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة: "على هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالماء والغذاء والدواء.
وأضاف أنها "هي الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لسكان غزة ونحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع".
وأشار إلى الإعلان مؤخرًا بأن المساعدات الإنسانية سيُسمح لها بالدخول إلى غزة.

وقف إطلاق النار
وطالب غوتيريش بضرورة أن يتم ذلك في إطار جهد مستدام وليس السماح بدخول قافلة واحدة فقط، ولكن لضمان عبور قوافل المساعدات بعدد كبير من الشاحنات كل يوم إلى قطاع غزة لتوفير الدعم الكافي لسكانه، داعيًا إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار.

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