فعلتها الصين.. اختراق حسابات موظفين في الخارجية الأمريكية

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استطاع قراصنة صينيون اختراق حسابات موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية.



وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، فقد تمكنوا من الوصول غير المصرح به إلى 60 ألف رسالة بريد إلكتروني. اضافة اعلان



ونقلت الوكالة عن مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي أن مسؤولي السياسة الخارجية أبلغوا المشرعين الأمريكيين بأنه تم اختراق 10 حسابات لموظفين يعملون في وزارة الخارجية الأمريكية.



ولم يتم تحديد أسماء ومناصب الموظفين، غير أن "رويترز" قالت إنهم يعملون على القضايا المتعلقة بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.





ثغرة أمنية:



حرب عالمية ثالثة:



وكانت شبكة الأمن الإلكتروني"مانديانت"، قد أعلنت في يونيو الماضي عن استغلال هاكرز صينيين ثغرة أمنية في تطبيق شائع لأمن الرسائل الإلكترونية.وأوضحت أنهم تمكنوا من اختراق شبكات مؤسسات عامة وخاصة في الولايات المتحدة والعالم.وفي وقت سابق أثارت صور التقطتها الأقمار الصناعية، مخاوف من الاتجاه نحو حرب عالمية ثالثة.وتزامن ذلك في الوقت الذي تسعى فيه كل من روسيا والصين والولايات المتحدة إلى توسيع مواقع التجارب النووية.ويخشى الخبراء من أن القوى العظمى في العالم تخطط لاختبار أسلحة نووية لأول مرة منذ عام 1996، حينما حظرت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إجراء التجارب النووية تحت الأرض.وتظهر الصور التي حصلت عليها شبكة (CNN) الأمريكية، زيادة في أنشطة البناء وحفر الأنفاق في السنوات الأخيرة في القواعد النووية التي تسيطر عليها الدول الثلاث.