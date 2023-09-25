الكويت.. هاكر يعرض بيانات وزارة المالية للبيع مقابل 400 ألف دولار

أ أ

في تطور جديد، حول اختراق وزارة المالية الكويتية، أعلن الهاكر الذي استهدفها الأسبوع الماضي عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها للبيع. اضافة اعلان





هاكر يخترق المالية الكويتية:

وقام الهاكر بتحديد مبلغ الفدية المطلوبة بـ 15 بيتكوين أي ما يعادل نحو 400 ألف دولار أمريكي.أيضا أمهل الهاكر الوزارة سبعة أيام إذا أرادت الوزارة استرجاع البيانات مقابل دفع الفدية المطلوبة أو البيع لمن يدفع.يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس الأسبوع الماضي.كما تسبب ذلك في توقف أنظمة وزارة المالية وعدم قدرتها على إجراء أية تحويلات مالية بما فيها الرواتب.وأفاد مسؤولون بالحكومة الكويتية أن وزارة التجارة اضطرت إلى وقف السيستم الخاص بالتموين بمختلف انحاء البلاد، مؤكدة أن الجهات المعنية تستعين بجوجل داخل الكويت بحثًا عن الحلول.وأشارت إلى أن كل الأنظمة ذات الصلة بوزارة المالية والتحويلات المالية الرسمية اضطرت الوزارة إلى إطفائها كليا.