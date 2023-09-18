103 طائرات مقاتلة صينية حول جزيرة تايوان.. ماذا يجري؟

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أعلت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت منذ أمس وحتى صباح اليوم 103 طائرات صينية بالإجمال.

وأوضحت أن هذا هو الرقم الأعلى في الآونة الأخيرة ويشكل تحديات خطيرة للأمن في مضيق تايوان والمنطقة. اضافة اعلان





تصاعد حاد وتدهور العلاقات



ودعت السلطات التايوانية، الصين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية، مؤكدة أن المضايقات العسكرية المستمرة لبكين يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصاعد حاد في التوتر وتدهور الأمن الإقليمي.وحسب "فرانس برس"، فإنه من بين العدد الإجمالي للطائرات الحربية التي تم رصدها، عبرت 40 طائرة، ودخلت منطقتي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.وبينت السلطات أن نطاق منطقة تحديد الدفاع الجوي هو أوسع من المجال الجوي للجزيرة، ويتوجب على كل طائرة أجنبية تحلّق فيها أن تبلغ سلطات الطيران المحلية.وفي عام 2016، تدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه مع وصول تساي إنغ-وين المؤيدة لاستقلال الجزيرة إلى السلطة.صراع صيني أمريكي على الجزيرةوعقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، صعدت بكين الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة.وكثفت بكين، طلعات الطائرات الحربية في محيطها بشكل كبير العام الماضي وزادت الصين في الفترة الماضية من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، خصوصا من خلال المناورات والطلعات الجوية.