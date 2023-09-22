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صحيفة تواصل الالكترونية

مضايقات بكين.. 24 طائرة حربية صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

24 مقاتلة صينية تخترق المجال الجوي لتايوان
24 مقاتلة صينية تخترق المجال الجوي لتايوان
أ أ
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أعلنت السلطات في تايوان، اليوم الجمعة، عن اقتحام 24 طائرة مقاتلة صينية لمجالها الجوي، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.اضافة اعلان

24 طائرة صينية في منطقة دفاع تايوان

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت خلال اليوم الماضي، 24 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية، في إطار نمط منتظم تصفه السلطات في «تايبيه» بمضايقات "بكين".
ونشرت وزارة الدفاع التايوانية، خريطة، أظهرت عبور 24 طائرة على الأقل الخط المتوسط لمضيق تايوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز» للأنباء.

مخاطرة كبيرة لبكين

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» على لسان، مسؤولين كبار بينهم مساعد الوزير لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي إيلي راتنر، أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب، إن أي حصار صيني على جزيرة تايوانسيكون بمثابة مخاطرة كبيرة بالنسبة لبكّين.
وأضاف راتنر، أن من المرجح أن يفشل، في حين أن الهجوم العسكري سيكون صعباً للغاية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

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