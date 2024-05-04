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أدرجت وزارة الداخلية الروسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها.



مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي



صلاحيات زيلينسكي:



وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.يذكر أن صلاحيات زيلينسكي كرئيس الممنوحة له بموجب الدستور تنتهي ليلة 21 مايو، وبعدها سيصبح رئيسا فاقدا للشرعية، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديد ولايته.وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في مارس ولكنها لم تجر.ويعتقد العديد من المحللين والباحثين السياسيين في أوكرانيا والغرب أن زيلينسكي غير متحمس لإجراء الانتخابات خوفا من فقدانه للسلطة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية، بافتتاح معرض غنائم الجيش الروسي من الأسلحة الغربية في 1 مايو المقبل بوسط موسكو.

المعدات الحربية الغربية الصنع:



ويكشف المعرض عن المعدات الحربية الغربية الصنع التي استولى عليها أفراد الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة إلى جانب بعض المدافع التي يعود تاريخها إلى الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).





مدفع "ماردر - 2" الألماني الذاتي الركة:



وعلى سبيل المثال يمكن أن يطلع كل من يرتاد المعرض على عربة المشاة القتالية (بي إن بي) الحديثة الصنع من طراز "ماردر – 1" والتابعة للنازيين الجدد. وإلى جانبها مدفع " ماردر – 2" المصمم على أساس منصة دبابة PzKpfw II الخفيفة الألمانية.وجاء في مذكرة توضيحية ملحقة بهذا السلاح أن المدفع الذاتي الحركة "ماردر - 2" صُنع عام 1941 في مصنع Ursus في وارسو.ويعلم الجميع أن العامل الملهم الأيديولوجي للعديد من مقاتلي تشكيلات نظام كييف هو الفيرماخت (الجيش الألماني النازي)، وكل شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية مليئة بمقاطع فيديو لمدرعات أوكرانية تحمل علامات النازية وجنود الفيرماخت وهم يؤدون التحية النازية.