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"الصحة الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بوقف استهداف الأطقم الطبية

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الاحتلال الاسرائيلي يقصف الأطقم الطبية
أ أ
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ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، للجم عدوان الاحتلال المتصاعد على مراكز العلاج وسيارات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة.اضافة اعلان

الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف

 وأكدت الوزيرة الكيلة في بيان، أن الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف، وقتل وإصابة الطواقم، مؤكدة ان ذلك خرقاً كبيراً وواضحاً لجميع القوانين والأعراف الدولية.
 وأشارت وزارة الصحة إلى استشهاد خمسة من كوادرها، إثر استهداف الاحتلال للمستشفيات وسيارات الإسعاف، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

استشهاد ٥٠ فلسطينيًا شمال قطاع غزة

استشهد ٥٠ فلسطينيًا، وأصيب نحو ١٠٠ بجروح، في قصف إسرائيلي اليوم، استهدف منطقة السوق المركزي، في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
 وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن الأطقم الطبية انتشلت ٥٠ شهيدًا، بعد قصف طائرات الاحتلال، لمنطقة سكنية مكتظة بالسكان، وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

٥٦٠ شهيدًا ونحو ٢٩٠٠ جريح

 مما يذكر أن حصيلة شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي أرتفع إلى ٥٦٠ شهيدًا، ونحو ٢٩٠٠ جريح، بينهم أطفال ونساء.

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