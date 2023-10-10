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صحيفة تواصل الالكترونية

قوات الاحتلال تعتقل 41 فلسطينيًا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
أ أ
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اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 41 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.

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حملة اعتقالات في جنين ونابلس والخليل

 وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة، في قرى جنين ونابلس والخليل.
 فيما اعتقلت عددًا من الفلسطينيين، خلال اقتحام بلدة أبو ديس في القدس المحتلة, مشيرًا إلى تواصل القصف العنيف على قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة خمسة عناصر من الدفاع المدني، أثناء محاولتهم إخماد حريق في مصنع تعرض لقصف شرق مدينة غزة، بعد استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال.

بيان عاجل لنقابة الصحفيين الفلسطينيين

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أدت اليوم إلى استشهاد الصحفيين، محمد رزق صبح، وسعيد الطويل، وإصابة ثالث بجروح خطيرة، وذلك بعد استهداف طائرات الاحتلال لبرج حجي غرب مدينة غزة.

الاحتلال مستمر في استهداف الصحفيين

 وأكدت النقابة في بيان لها، أن استمرار الاحتلال في استهداف الصحفيين لليوم الرابع على التوالي، أسفر عن استشهاد أربعة صحفيين فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، إلى جانب تدمير مؤسسات إعلامية، داعيةً لتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين.

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