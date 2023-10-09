استشهاد ٥٠ فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

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استشهد ٥٠ فلسطينيًا، وأصيب نحو ١٠٠ بجروح، في قصف إسرائيلي اليوم، استهدف منطقة السوق المركزي، في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة. اضافة اعلان

وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن الأطقم الطبية انتشلت ٥٠ شهيدًا، بعد قصف طائرات الاحتلال، لمنطقة سكنية مكتظة بالسكان، وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.





٥٦٠ شهيدًا ونحو ٢٩٠٠ جريح



مما يذكر أن حصيلة شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي أرتفع إلى ٥٦٠ شهيدًا، ونحو ٢٩٠٠ جريح، بينهم أطفال ونساء.وقد تسبب القصف المكثف في تدمير مئات المنازل بشكل كلي، والآلاف بشكل جزئي، بالإضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي لطرق واصلة بين مدن قطاع غزة.