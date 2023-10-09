استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة واعتقال العشرات

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استُشهد فلسطينيان، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال، في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن شابًا استشهد اليوم، متأثرًا بجروح أصيب بها، خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم قلنديا أمس، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع. اضافة اعلان

وفي السياق ذاته، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال، عند أحد الحواجز العسكرية في مدينة الخليل، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين إلى 15 شهيداً، وعشرات الجرحى.





31 فلسطينيًا في الضفة الغربية



ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 436 شهيدًا



اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 31 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لبلدات ومدن في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في القدس، وبيت لحم، وسلفيت، ونابلس، ومن بين المعتقلين أسرى محررون, حيث واصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدينة، وانتشرت بكثافة على مداخل المسجد الأقصى.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في يومه الثالث إلى 436 شهيداً.وأفادت "الصحة الفلسطينية" في بيان لها، أن 23 فلسطينياً استشهدوا اليوم، في قصف بنايات سكنية، مأهولة بالسكان، من بينهم أطفال ونساء، لترتفع بذلك حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 436 شهيداً، بينهم 91 طفلاً، و61 امرأة، وإصابة 2271 آخرين.من جانبها، أوضحت مصادر فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي المتواصل استهدف بنايات سكنية وأبراج ومساجد، مخلفاً دماراً هائلاً في ممتلكات الفلسطينيين، والبنية التحتية للقطاع.