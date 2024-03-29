قصف مستمر.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 32.623 شهيدًا

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استشهد 32 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الجمعة، في سلسة غارات عنيفة استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 17 فلسطينيًا استشهدوا بعد أن قصفت طائرات الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد عشرة في غارات على منازل في منطقة الوحدة غرب مدينة غزة.





استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات



استشهاد 32 فلسطينيًا في غارات استهدفت غزة



بيان مهم لرابطة العالم الإسلامي



وفي جنوب مدينة غزة، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال مدينة الزهراء بعدد من الصواريخ والقذائف.كما استشهد 32 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسة غارات عنيفة استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 17 فلسطينيًا استشهدوا بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد عشرة في غارات على منازل في منطقة الوحدة غرب مدينة غزة.وفي جنوب مدينة غزة، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال مدينة الزهراء بعدد من الصواريخ والقذائف.في الوقت نفسه، رحّبتْ رابطة العالم الإسلامي بإصدار محكمة العدل الدولية لتدابيرَ احترازيةٍ مؤقتةٍ تَهدِف إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع "غزة"، ورفْع عدد نِقاط العُبور البرِّيَّة لتيسير دخول المُساعدات.وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكَّدتِ الرابطةُ الحاجةَ إلى هذه التدابير للتخفيف من آثار الكارثة التي يعاني منها المدنيُّون في القِطاع، مشدِّدةً على ضرورة بذْل كلِّ الجهود لإنفاذِ القوانين الدوليَّة والإنسانيَّة، والالتزام بقرارات الشَّرعية الدَّولية، وإنهاء هذه الحرب المروعة بما خلَّفَتْه مِن قتلٍ ودمارٍ.