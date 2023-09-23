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صحيفة تواصل الالكترونية

عواصف رملية شديدة تضرب إيران وسقوط مئات الضحايا والمصابين

عاصفة جازان
عواصف رملية
أ أ
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توفي ٣ أشخاص على الأقل نتيجة العواصف الرملية الشديدة التي تعصف بإيران ومدنها حاليا خاصة محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرق البلاد.

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وازدادت وتيرة هذه العواصف في جنوب إيران حيث تجف الأراضي الرطبة بمعدل كبير.

من جهته، أكد مصدر مطلع أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث ناجمة عن انخفاض الرؤية هذا الأسبوع، مؤكدا أن نحو 1346 شخصاً تلقوا المساعدة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية.,

وأشار أن المشاكل الصحية الأكثر شيوعاW كانت أمراض الجهاز التنفسي والقلب والعينين.


توقعات الأرصاد:


يأتي ذلك فيما قالت توقعات صادرة عن مركز الأرصاد الجوية الإقليمي إنها تتوقع استمرار الرياح القوية والعواصف الترابية لعدة أيام.

تُعد إيران التي يقطنها أكثر من 85 مليون نسمة، واحدة من بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في العالم

المحافظات الإيرانية:

وتتأثر طهران والمحافظات الإيرانية بتلك الأجواء المتغيرة والمتقلبة بفعل المناخ والارتفاع والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة.

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