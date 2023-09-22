الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

حريق ضخم يلتهم مبنى تابع لـ "الدفاع الإيرانية" (صور)

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صورة من الحريق
أ أ
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أظهرت صور متداولة اندلاع النيران في مركز معايير الدفاع الإيراني التابع لوزارة الدفاع الإيرانية.

اندلاع النيران:


وكشفت الصور أن الحريق امتد إلى أجزاء كبيرة من المركز حيث أتت النيران على كل ما كان فيه.

قصف بالخطأ:


في وقت سابق، أظهر مقطع فيديو تعرض إحدى المدن الإيرانية للقصف عن طريق الخطأ.

وقصفت إيران إحدى مدنها بالخطأ، حيث انحرف الرأس الحربي للصاروخ عن الهدف نتيجة "عطل فني" وانفجر في جرجان.

وسقطت الذخائر الصغيرة الموجودة في رأس الصاروخ في كافة أنحاء المدينة.

في وقت سابق، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صفقة تبادل الأسرى بين إيران وأمريكا والتي جرت اليوم الإثنين.

ترامب ينتقد القرار 



وقال ترامب إن الرئيس الأمريكي الحالي بايدن أعطى 6 مليار ات دولار مقابل تحرير 5 أشخاص.

ودخلت الصفقة الإيرانية - الأميركية، التي تشمل إفراجاً متبادلاً عن سجناء وتحرير أرصدة إيرانية مجمّدة، حيز التنفيذ.

وصول الأموال


وحطت طائرة قطرية في إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة المشمولين في صفقة، في وقت أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين رسمياً وصول الأموال المفرج عنها (ستة مليارات دولار) إلى حسابات بنكية إيرانية محددة.

وجرت تلك الصفقة بموجب اتفاق بين أمريكا وإيران للإفراج عن الأمريكيين الخمسة مقابل الإفراج عن تلك الأموال.


وزارة الخارجية القطرية



من جهتها ، أصدرت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين، بيانًا تكشف فيه تفاصيل دورها في اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، والذي جرى تنفيذه صباح اليوم مقابل الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة لدى كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيانها: "أعلن الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن خمسة من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية كانوا محتجزين في سجون الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طريقهم الآن إلى مطار الدوحة الدولي".

وأضافت : بعد أن تم اطلاق سراحهم مقابل اطلاق سراح عدد من محتجزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الولايات المتحدة الامريكية، كجزء من الاتفاق بين البلدين حول تبادل المحتجزين ، الذي تم بوساطة دولة قطر".

وقال الخليفي ، إنه كجزء من تنفيذ الاتفاق تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في جمهورية كوريا إلى الدوحة.

وأشار إلى أن "دولة قطر ستبدأ في تفعيل القناة المصرفية الإنسانية. واعتبر وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن تنفيذ هذا الاتفاق له دلالة على مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة ، وثقة الأطراف كافة في نزاهتها وحيادها ".


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