رئيس وزراء الكويت: حقل الدرة ملكية مشتركة مع المملكة

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قال رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن الكويت تدعم المبادرة السعودية - الأميركية للحل في السودان، مضيفا: "نعبر عن قلقنا البالغ من الأحداث في السودان". اضافة اعلان





أزمة اليمن:



ترسيم الحدود البحرية:



وأوضح "الصباح" في تصريحات له أن بلاده تدعم أيضا القرارات الخليجية لحل أزمة اليمن.وأشار إلى أن حقل الدرة هو ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقطفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الكويتي رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162 بحري.وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به "مغالطات تاريخية".ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه القول إن على حكومة العراق اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم".وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين.وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.