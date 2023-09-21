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صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الخارجية

وزير الخارجية ورئيس مجلس السيادة اليمني
وزير الخارجية ورئيس مجلس السيادة اليمني
أ أ
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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

تحيات وتقدير خادم الحرمين

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وفي بداية اللقاء، نقل سمو وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتمنياتهما لحكومة وشعب اليمن الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من الازدهار والرفاه.

العلاقات الثنائية

 

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى خارطة طريق تدعم مسار السلام في اليمن.
كما تطرق الجانبان إلى سبل دعم الحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق الانتقال باليمن إلى الأمن والاستقرار، والنهضة الشاملة والتنمية مستدامة.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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