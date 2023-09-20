تعميم من التعليم الكويتية بعدم الاستعانة بالمعلمين غير الكويتيين .. ما الأمر؟

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عممت وزارة التربية والتعليم في الكويت منشورا على المناطق التعليمية بعدم الاستعانة بالمعلمين غير الكويتيين للعمل في تعليم الكبار "المسائي".





الكوادر الوطنية: اضافة اعلان



جامعة الكويت:



واستثت الوزارة من ذلك الحالات التي يوجد فيها نقص في الكوادر الوطنية، وهي التي يسمح فيها بالاستعانة بمعلمين غير كويتيين.أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل المانع، أن جامعة الكويت تمكنت من تزويد البلاد بالمختصين في مختلف المجالات على مدى سنوات طويلة، وإعداد المواطن الكويتي بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة بجهود العاملين المخلصين المتقنين لعملهم.وذكر المانع، خلال حفل استقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023، أن استراتيجية الجامعة ونظرتها لمستقبل الأسرة الجامعية من طلبة وأعضاء هيئة أكاديمية وإدارية تستمد أهميتها من القدرة المميزة للجامعة في أن تكون في مصافّ الجامعات المتقدمة.وأثنى الوزير على جهود الجامعة التي أولت الجانب التعليمي والبحثي اهتماماً بالغاً، تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، وإعداد ثروة بشرية قادرة على الوفاء بحاجات المجتمع ومواجهة التحديات عبر جودة التعليم والبحث العلمي، وتنمية مهارات الطلبة ودفعهم نحو الابتكار والإبداع، التي ظهرت نتائجها جليَّةً في العديد من الجوائز وبراءات الاختراع التي حصلت عليها الجامعة.من جانبه، قال مدير الجامعة بالإنابة، د. فايز الظفيري، إن الجامعة تتطلع إلى أن يكون منتسبوها خير من يعبّر عن رسالتها وأهدافها بتميّزهم بالعمل الجاد تحقيقاً لرؤية الجامعة، وترسيخاً لرسالتها واستراتيجيتها في جودة التعليم والابتكار والاستدامة والحضور المتميز.وأشار إلى أن الإدارة الجامعية حرصت على الاطلاع على جميع الاستعدادات التي قامت بها الكليات من أجل تهيئة بيئة تعليمية تربوية هادفة لطلبة الجامعة، مبيناً أن الجامعة تمكنت على مدى سنوات طويلة من تخريج أجيال من خيرة أبناء الوطن لهم إسهامات بارزة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها.اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/38385