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سقطات بايدن.. "مشيتُ 27 ألف كلم" مع الرئيس الروسي أم الصيني؟

جو بايدن
جو بايدن
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ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح ضبابي جديد، يمثل أحد سقطاته الكثيرة، وهذه المرة خلط بين الرئيس الصيني ونظيره الروسي.اضافة اعلان

سقطة جديدة للرئيس الأمريكي بشأن روسيا والصين

وفي أحدث تصريحاته غير المنطقية، أدلى بايدن بكلام غير مفهوم عن الرئيس الصيني شي جين بينج قائلًا: "لقد قضيت الكثير من الوقت مع شي جين بينج، هذا هو الشخص الذي لدي معه الكثير من الخلافات".
وأضاف حسب "روسيا اليوم"، "عندما كنت نائب الرئيس وفي منصب الرئيس، أخبرني رئيسي أنه يريدني أن أتعرف على شي جين بينج.


غرائب بايدن: تشي جين بينج رئيس روسيا

وتابع: "كان شي جين بينج وقتها يترأس "روسيا... الصين" وحينها كانت لدينا مشاكل مع روسيا"، وقال إنه كان يمشى مع شي جين بينغ أكثر من 27 ألف كيلومتر في أنحاء الولايات المتحدة والصين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها بايدن أثناء إلقاء خطابه سواء أمام الأمريكيين أو في المحافل الدولية؛ حيث سبق له أن وقع في زلات لسان سابقة أبرزها خلال حديثه أمام الرئيس الأوكراني، أنه يمكن أن تستمر واشنطن في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الإيراني، ويقصد بذلك الشعب الأوكراني.

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