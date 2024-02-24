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مقتل 15 وإصابة 44 شخصًا في حريق ضخم بمبنى سكني في الصين (فيديو)

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حريق في الصين
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سقط قرابة 15 شخصا، جراء اندلاع حريق بمبنى سكني فى مدينة نانجينج عاصمة مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية نقلا عن الحكومة المحلية، صباح اليوم السبت.اضافة اعلان

حريق ضخم في الصين

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن إدارة الإطفاء المحلية تلقت إنذارا بشأن الحريق في مبنى سكني بمنطقة يوهواتي.
 وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد النيران في حوالي الساعة السادسة صباحا، وانتهت عملية البحث والإنقاذ في مكان الحادث في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، كما يتلقى 44 مصابا العلاج في المستشفيات، وفقا للوكالة.

التحقيق في الحادث

وأظهر تحقيق أولي أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى. ولا تزال السلطات تجري المزيد من التحقيقات للكشف عن سبب الحريق.

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