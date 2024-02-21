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أول تعليق من الولايات المتحدة على انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا

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معارك أوكرانيا
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علقت الإدارة الأمريكية على انسحاب قوات كييف من مدينة أفدييفكا التي باتت تحت سيطرة الجيش الروسي، موضحة أنها خطوة حكيمة اتخذها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.اضافة اعلان

أمريكا تعلق على انسحاب القوات الأوكرانية

وفي هذا السياق، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "في الواقع، اتخذ الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي خطوة حكيمة بسحب قواته حتى لا تكون محاصرة، من أجل الحفاظ عليها وعلى مواردها التي كانت لديها".
وأضاف كيربي أنه إذا لم يحصل الجانب الأوكراني على المزيد من الدعم الغربي، فإن "هجوم أفدييفكا هذا يمكن أن يكون له في الواقع تأثير أكبر على القتال في الشرق ويعطي قدرة للروس على الاستيلاء على المزيد من الأراضي بمرور الوقت".
ووفقا لكيربي، فإن نقص الموارد لدى القوات المسلحة الأوكرانية يرجع إلى "تقاعس الكونغرس".

خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف انسحبت تحت نيران القصف الروسي من مدينة أفدييفكا التي انتقلت إلى سيطرة القوات الروسية يوم 17 الشهر الجاري.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات كييف فرت بشكل جماعي وفوضوي من المدينة، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

خسائر القوات الأوكرانية

من جهته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي وأكثر من 800 دبابة خلال تنفيذها لهجومها المضاد.
وقال شويغو في مقابلة مع رئيس تحرير وكالة "تاس" ميخائيل بيتروف: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية 166 ألف قتيل وجريح، وأكثر من 800 دبابة، ونحو 2400 مركبة قتالية مدرعة".
وأضاف: "في الواقع، من بين ما لديهم اليوم، تم تدمير أكثر من نصف دبابات ليوبارد، وفقدوا 123 طائرة ومروحية".

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