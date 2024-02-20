قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا

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قررت دول في الاتحاد الأوروبي في مقدمتها ألمانيا، فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا في أعقاب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية، وبالتزامن مع الذكرى الثانية لبداية الحرب الروسية على أوكرانيا.



العقوبات ضد روسيا



وفاة المعارض نافالني



وتعد المجر، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم توافق بعد على حزمة مقترحة من العقوبات على حوالي 200 من الشركات والأفراد يعتقد أنهم ضالعون في الحرب، وهي الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022.وأوضحت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية في تصريح صحفي: إنه "سيتم استخدام أداة للاتحاد الأوروبي تسمح بفرض عقوبات على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لمعاقبة روسيا على وفاة نافالني".وقالت بيربوك: "إنها تأمل في أن يتفق الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد موسكو قريبا، فيما أفاد مسؤولون في التكتل الأوروبي بأن ذلك قد يحدث بعد غد /الأربعاء/ إذا أعطت هنغاريا موافقتها النهائية.وقبل أيام، أعلنت دائرة السجون الفيدرالية الروسية وفاة نافالني، بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.بينما حملت حكومات ومنظمات غربية موسكو مسؤولية وفاة المعارض الروسي في أحد السجون الروسية، حيث كان يقضي عقوبة لمدة 19 عاما.