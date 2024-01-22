سفير المملكة في لبنان يستقبل السفير الإيراني

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته، سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى لبنان/ مجتبى أماني.





استعراض أبرز التطورات السياسية الراهنة اضافة اعلان



وزير الخارجية يعقد جلسة مع نظيره الإيراني:



وجرى خلال اللقاء استعراض لأبرز التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية،بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى في العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.في سياق آخر التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قبل أيام عددا من الوزراء والمسؤولين في الدول الأخرى، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وشارك وزير الخارجية في جلسة برئاسة المملكة بعنوان "الاستثمار المتنوع والمبني على الابتكار في المملكة".وعقد الأمير فيصل بن فرحان جلسة مع نظيره الإيراني لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.ومن بين اللقاءات، لقاء مع رئيس وزراء باكستان المؤقت لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الدولية.كما التقى وزير الخارجية نظيره البريطاني لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الدولية