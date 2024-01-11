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تفاصيل 5 اتفاقيات من الأوقاف الكويتية مع المملكة لترتيب حج 1445 هـ

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الحرم المكي
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية اليوم الخميس، عن توقيع خمس اتفاقيات لترتيب شؤون حجاج دولة الكويت لموسم 1445 هـ.

وجاء ذلك خلال مشاركتها بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة والمقام بمدينة جدة.اضافة اعلان

الاتفاقية الأولى مع وزارة الحج:

وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري قد صرح لوكالة الأنباء الكويتية أن الاتفاقية الأولى مع وزارة الحج والعمرة في المملكة لترتيب شؤون حجاج دولة الكويت، تضمنت تحديد عدد الحجاج وتوفير الأراضي المخصصة لهم وغيرها من متطلبات اللازمة لأداء مناسك الحج بسهولة ويسر.

الاتفاقية الثانية:

وأوضح أن الاتفاقية الثانية مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية لتجهيز المخيمات في المشاعر المقدسة عرفات ومنى ومزدلفة، وتوفير خدمات التغذية والإعاشة لهم وغيرها من الاحتياجات اللازمة في المشاعر المقدسة.

الاتفاقية الثالثة:

فيما أضاف أن الاتفاقية الثالثة مع شركة الوكلاء الموحد في جدة، وذلك لترتيب استقبال الحجاج في مطارات القدوم وسرعة إنهاء إجراءات السفر بحيث يتم تزويدهم بأسماء الحجاج قبل وصولهم بوقت كاف بما يسمى بالاستعداد المسبق.

الاتفاقية الرابعة والخامسة:

وبين أن الاتفاقية الرابعة مع شركة النقابة العامة السيارات لتوفير حافلات لنقل الحجاج أثناء أداء المناسك.
 فيما كانت الاتفاقية الخامسة مع شركة الزمامة لتوفير مياه زمزم في مساكن الحجاج وبشكل دائم طوال فترة تواجد الحجاج في مكة المكرمة.

الاستعداد المسبق لأداء الحج:

وأكد المطيري أن توقيع الاتفاقيات يعد مرحلة لاحقة من الاستعداد المسبق حيث جاء التوقيع بعد مرحلة فرز وترشيح الحجاج وإقامة معرض الحج والعمرة الخامس والذي عقد بديسمبر الماضي لإتاحة الفرصة للحجاج للتسجيل بالحملات والتعرف على الخدمات المقدمة لهم.

ونوه أيضا أن توقيع هذه الاتفاقيات بوقت مبكر يؤكد حرص الوزارة على جودة الخدمات المقدمة لحجاج دولة الكويت.

كما أعرب عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود الكبيرة والمميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي وما لاقاه وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر من حفاوة واستقبال.

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