تعرف على ترتيب جواز السفر السعودي بين الأقوى عربياً وعالمياً

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احتل جواز السفر السعودي المرتبة الرابعة بين الأقوى عربيًا بينما حلّ في المرتبة الـ 47 عالميًا، وفق مؤشر جوازات السفر العالمي "غلوبال باسبورت انديكس" للعام الحالي 2024.
ترتيب جوازت
السفر الأقوى عربيًا وخليجيًاوعلى المستوى
العربي والخليجي، احتلّ الجواز الكويتي الترتيب الثالث بعد جواز السفر الإماراتي
الذي تربّع في المرتبة الأولى كأقوى جواز سفر عالمياً، إذ يتيح دخول 180 دولة (132
من دون تأشيرة، و48 تمنح تأشيرة عند الوصول)، وجواز السفر القطري الذي احتل
المرتبة 44 عالمياً والثانية عربياً ويتيح دخول 117 دولة (73 من دون تأشيرة و44
تمنح تأشيرة عند الوصول).
وبذلك، يكون الجواز الكويتي قد تقدّم مركزاً واحداً مقارنة بنفس المؤشر العام الماضي 2023، حيث كان في المرتبة الـ 46 عالمياً، بينما حافظ على ترتيبه الثالث عربياً.
جواز السفر السعوديوجاء جواز
المملكة الرابع عربياً والـ47 عالمياً، إذ يتيح دخول 101 دولة (56 من دون تأشيرة،
و45 عند الوصول)، كما أتى جواز مملكة البحرين في نفس الترتيب العالمي والرابع
عربياً بإتاحته دخول 101 دولة (53 من دون تأشيرة، و 48 عند الوصول).
الأقوى عالميًا
في جوازات السفرأما عالمياً،
فقد جاء الجواز الألماني في المرتبة الثانية ومعه الجواز الإسباني ثم الفرنسي ثم
الإيطالي ثم الهولندي (كل منها يتيح دخول 178 دولة)، فيما أتى الجواز السويدي في
المرتبة الثالثة عالمياً ومعه الفنلندي واللوكسمبورغي والنمسوي والسويسري (كل منها
يتيح دخول 177 دولة).
الـ 5 الأوائل عربياً
1 - الإمارات
2 - قطر
3 - الكويت
4 - السعودية - البحرين
5 - عُمان
الـ 5 الأوائل عالمياً
1 - الإمارات
2 - ألمانيا - إسبانيا - فرنسا - إيطاليا - هولندا
3 - السويد - فنلندا - لوكسبمورغ - النمسا - سويسرا
4 - الدنمارك - بلجيكا - البرتغال - بولندا - أيرلندا
5 - اليونان - النرويج - تشيكيا - المملكة المتحدة - هنغاريا - كوريا الجنوبية