تعرف على ترتيب جواز السفر السعودي بين الأقوى عربياً وعالمياً

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احتل جواز السفر السعودي المرتبة الرابعة بين الأقوى عربيًا بينما حلّ في المرتبة الـ 47 عالميًا، وفق مؤشر جوازات السفر العالمي "غلوبال باسبورت انديكس" للعام الحالي 2024. اضافة اعلان





ترتيب جوازت السفر الأقوى عربيًا وخليجيًا



جواز السفر السعودي



الأقوى عالميًا في جوازات السفر



وعلى المستوى العربي والخليجي، احتلّ الجواز الكويتي الترتيب الثالث بعد جواز السفر الإماراتي الذي تربّع في المرتبة الأولى كأقوى جواز سفر عالمياً، إذ يتيح دخول 180 دولة (132 من دون تأشيرة، و48 تمنح تأشيرة عند الوصول)، وجواز السفر القطري الذي احتل المرتبة 44 عالمياً والثانية عربياً ويتيح دخول 117 دولة (73 من دون تأشيرة و44 تمنح تأشيرة عند الوصول).وبذلك، يكون الجواز الكويتي قد تقدّم مركزاً واحداً مقارنة بنفس المؤشر العام الماضي 2023، حيث كان في المرتبة الـ 46 عالمياً، بينما حافظ على ترتيبه الثالث عربياً.وجاء جواز المملكة الرابع عربياً والـ47 عالمياً، إذ يتيح دخول 101 دولة (56 من دون تأشيرة، و45 عند الوصول)، كما أتى جواز مملكة البحرين في نفس الترتيب العالمي والرابع عربياً بإتاحته دخول 101 دولة (53 من دون تأشيرة، و 48 عند الوصول).أما عالمياً، فقد جاء الجواز الألماني في المرتبة الثانية ومعه الجواز الإسباني ثم الفرنسي ثم الإيطالي ثم الهولندي (كل منها يتيح دخول 178 دولة)، فيما أتى الجواز السويدي في المرتبة الثالثة عالمياً ومعه الفنلندي واللوكسمبورغي والنمسوي والسويسري (كل منها يتيح دخول 177 دولة).الـ 5 الأوائل عربياً1 - الإمارات2 - قطر3 - الكويت4 - السعودية - البحرين5 - عُمانالـ 5 الأوائل عالمياً1 - الإمارات2 - ألمانيا - إسبانيا - فرنسا - إيطاليا - هولندا3 - السويد - فنلندا - لوكسبمورغ - النمسا - سويسرا4 - الدنمارك - بلجيكا - البرتغال - بولندا - أيرلندا5 - اليونان - النرويج - تشيكيا - المملكة المتحدة - هنغاريا - كوريا الجنوبية